Auch mit Hexenschuss ist Routinier gut in Schuss

Ganz im Gegensatz zum Innenstadtkriterium in Wels durfte Stimme des Radsports beim Kriterium in der Eisenstadt wieder ans Mikrofon. Routiniert Riccardo Zoidl führte indes sein Hrinkow-Team trotz Rückenschmerzen zum umjubelten Doppelsieg.
Beim Kriterium in Wels war ihm Ende Juli quasi das Mikro aus der Hand genommen worden, bei jenem in Steyr am Samstag durfte aber Walter Ameshofer, OÖ-Vize und die fachkundige Stimme des heimischen Radsports, stundenlang als offizieller Moderator des Events ungehemmt plaudern
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