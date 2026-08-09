Vollering revanchiert sich mit zweitem Tour-Sieg

Die Rundfahrt ging ohne Österreicherin zu Ende, denn Valentina Cavallar trat zur Schlussetappe nicht mehr an. Ihr Rennstall SD Worx gab an, dass sie sich bereits die ganze Woche unwohl gefühlt hatte und man sich als Vorsichtsmaßnahme für eine Aufgabe entschieden habe. Aus dem gleichen Grund war auch schon ihre Teamkapitänin Anna van der Breggen vor dem Wochenende ausgestiegen. Für die Tirolerin Christina Schweinberger war die Tour nach einem Sturz auf der ersten Etappe mit einem Handgelenksbruch frühzeitig vorbei gewesen. Ebenso für Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prevot, die am Samstag nach schlechtem Verlauf die Segel strich.