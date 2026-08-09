„Hacke dir den Kopf ab“: Angst bei Häfen-Anrainern

Alarmierende Zustände in Wien-Kaiserebersdorf: Nächtlicher Lärm, Polizeialarm und Angst vor der eigenen Haustür. Angehörige und Freunde von Insassen des Wiener Jugendgefängnisses terrorisieren das Umfeld. Rund um den Münnichplatz wächst die Verzweiflung der Anrainer. Sie sprechen von unhaltbaren Zuständen und verlangen rasche Hilfe.
Es sollte ein Neuanfang werden. Mit der neuen Justizanstalt am Münnichplatz in Simmering wollte das Justizministerium den Jugendstrafvollzug in Österreich modernisieren. Resozialisierung statt Verwahrung, Ausbildung statt Stillstand – so lautete das Versprechen. Doch die Realität ist eine ganz andere. In Kaiserebersdorf, dem einst idyllischen Stadtteil des 11. Wiener Gemeindebezirks mit ländlichem Charme, herrscht mittlerweile nur noch pure Angst und Schrecken.
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