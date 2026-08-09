„Hacke dir den Kopf ab“: Angst bei Häfen-Anrainern

Es sollte ein Neuanfang werden. Mit der neuen Justizanstalt am Münnichplatz in Simmering wollte das Justizministerium den Jugendstrafvollzug in Österreich modernisieren. Resozialisierung statt Verwahrung, Ausbildung statt Stillstand – so lautete das Versprechen. Doch die Realität ist eine ganz andere. In Kaiserebersdorf, dem einst idyllischen Stadtteil des 11. Wiener Gemeindebezirks mit ländlichem Charme, herrscht mittlerweile nur noch pure Angst und Schrecken.