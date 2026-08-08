Aufrechter Haftbefehl: Ungar an Grenze gefasst

Ereignet hat sich der Vorfall am Montagmorgen auf der Autobahn A96. Am Grenzübergang Hörbranz-Lindau zogen Beamte der deutschen Bundespolizei einen Pkw mit ungarischer Zulassung aus dem Verkehr, der gerade von Österreich nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Überprüfung der Insassen richtete sich das Interesse der Polizisten schnell auf einen 24-jährigen ungarischen Staatsbürger: Denn bei der Abfrage seiner Personalien schlug der Fahndungscomputer an – wie sich herausstellte, lag gegen den Mann ein von den ungarischen Behörden ausgestellter europäischer Haftbefehl vor.