„Gletscherspalten und Steine – das ist gefährlich“

Die heurigen Hitzewellen haben dramatische Folgen für die europäischen Gletscher. Nun schildert ein ÖSV-Slalomspezialist, der aktuell noch bis Sonntag im schweizerischen Saas-Fee am Trainieren ist, die Bedingungen vor Ort und malt ein düsteres Bild, was die Zukunft des Sommertrainings in Mitteleuropa angeht.
„Wenn du raufschaust, glaubst du nicht, dass es in 40 Jahren hier noch Gletscher gibt“, zeigt sich Jakob Greber ernüchtert. Der 23-jährige Mellauer war am Dienstag mit dem ÖSV-Europacupteam zum Training nach Saas-Fee (Sz) angereist.
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