„Gletscherspalten und Steine – das ist gefährlich“

Die heurigen Hitzewellen haben dramatische Folgen für die europäischen Gletscher. Nun schildert ein ÖSV-Slalomspezialist, der aktuell noch bis Sonntag im schweizerischen Saas-Fee am Trainieren ist, die Bedingungen vor Ort und malt ein düsteres Bild, was die Zukunft des Sommertrainings in Mitteleuropa angeht.