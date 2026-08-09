Inferno in Bregenz, Lokal wird Raub der Flammen

Ermittlungen laufen

In Mitleidenschaft gezogen wurden zudem mehrere Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz einer benachbarten Autowerkstatt abgestellt waren. Die gute Nachricht: Menschen kamen nicht zu Schaden, das Lokal war zum Zeitpunkt des Brandes bereits längst geschlossen. Noch ist völlig unklar, wodurch das Feuer ausgelöst worden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt standen über 60 Kräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz, auch ein Mitarbeiter der VKW war vor Ort.