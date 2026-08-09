Inferno in Bregenz, Lokal wird Raub der Flammen

Ein Feuer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Restaurant in der Bregenzer Achsiedlungsstraße vollständig vernichtet. Auch mehrere Pkw einer angrenzenden Autowerkstatt sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Die Kripo ermittelt.
Gegen 3 Uhr ging bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle die Meldung ein, wonach ein Restaurant in der Bregenzer Achsiedlungsstraße in Flammen stehen würde. Die Wehren Bregenz-Stadt und Bregenz-Vorkloster machten sich sofort auf den Weg. Vor Ort angekommen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.
Beliebter Stadtteil-Treff
Zwar gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen, der Schaden ist allerdings enorm: Das Lokal ist vollständig zerstört worden. Bei dem Betrieb handelt es sich um eine Mischung aus Kiosk, Bistro und Bäckerei – ein überaus beliebter Stadtteil-Treff, an dem man nicht nur eilig Besorgungen erledigt, sondern sich auch Zeit für einen Kaffee und einen Plausch nimmt.
Ermittlungen laufen
In Mitleidenschaft gezogen wurden zudem mehrere Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz einer benachbarten Autowerkstatt abgestellt waren. Die gute Nachricht: Menschen kamen nicht zu Schaden, das Lokal war zum Zeitpunkt des Brandes bereits längst geschlossen. Noch ist völlig unklar, wodurch das Feuer ausgelöst worden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt standen über 60 Kräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz, auch ein Mitarbeiter der VKW war vor Ort.
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