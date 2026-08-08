Nachbar blockiert Bau von leistbaren Wohnungen

Erste Wohnungen ab 2027 bezugsfertig

Immerhin: Ein kompletter Rohrkrepierer ist „Wohnen550“ nicht. In einer Anfragebeantwortung an den Grünen-Wohnbausprecher Bernie Weber kündigte der zuständige Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP) die Fertigstellung von drei Projekten im kommenden Jahr an. Ab Februar 2027 sollen in Hohenems 18 Starterwohnungen für eine monatliche Miete von 550 Euro zur Verfügung stehen. Im Juli folgen dann weitere 26 Wohneinheiten im Dornbirner Stadtteil Hatlerdorf. Beide Wohnanlagen befinden sich bereits im Bau. Ein weiteres Projekt in Hard mit 37 Wohnungen soll bis Ende 2027 fertig sein. Der Baubescheid ist schon da, der Baubeginn steht kurz bevor. Ebenfalls in der Pipeline ist eine Anlage in Bludenz (28 Einheiten), diese könnte bei optimalem Verlauf im Frühjahr 2028 finalisiert werden.