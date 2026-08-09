Röber am Podest, „Captain Colin“ stark verbessert

Stüssi rückt auf Rang drei vor

Sein Teamkollege Dominik Röber krönte die starke Leistung im schweren Schlussanstieg mit dem dritten Tagesrang. Auch Colin Stüssi zeigte im Finale eine Glanzleistung. Er nahm dem Führenden fast zwei Minuten ab und liegt nach seinem zehnten Platz auf der Etappe nun auf dem dritten Gesamtrang. Mit Tobias Nolde, der als Zwölfter ins Ziel kam, ist ein zweiter Fahrer des Teams unter den Top Ten. Kilian Feurstein kam mit 10:23 Minuten Rückstand auf Tagessieger Johan Meens (Bel) als 44. ins Ziel und fiel in der Punktewertung auf Rang drei zurück.