Röber am Podest, „Captain Colin“ stark verbessert

Starke Leistung des „Team Vorarlberg“ bei der Tour de la Guadeloupe: Dominik Röber erkämpfte sich einen Podestplatz auf der neunten Etappe, während sich Colin Stüssi mit einer beeindruckenden Vorstellung in der Gesamtwertung auf den hervorragenden dritten Rang vorschob.
Auf dem hügeligen Teilstück über 145 Kilometer von Pointe-à-Pitre nach Saint-Claude prägte eine dreizehnköpfige Ausreißergruppe das Renngeschehen. Aus Vorarlberger Sicht besonders erfreulich: Mit Tobias Nolde und Dominik Röber befanden sich zwei Profis des heimischen Rennstalls in der Spitzengruppe. Nolde war dabei der in der Gesamtwertung bestplatzierte Fahrer der Flüchtenden.
Stüssi rückt auf Rang drei vor
Sein Teamkollege Dominik Röber krönte die starke Leistung im schweren Schlussanstieg mit dem dritten Tagesrang. Auch Colin Stüssi zeigte im Finale eine Glanzleistung. Er nahm dem Führenden fast zwei Minuten ab und liegt nach seinem zehnten Platz auf der Etappe nun auf dem dritten Gesamtrang. Mit Tobias Nolde, der als Zwölfter ins Ziel kam, ist ein zweiter Fahrer des Teams unter den Top Ten. Kilian Feurstein kam mit 10:23 Minuten Rückstand auf Tagessieger Johan Meens (Bel) als 44. ins Ziel und fiel in der Punktewertung auf Rang drei zurück.
Blick auf die Schlussetappe
Obwohl das Finale am Sonntag auf dem Papier eine Angelegenheit für die Sprinter sein sollte, bleibt es spannend. „Irgendwie weißt du hier nie so genau, was passieren wird“, meinte Sportdirektor Paul Renger mit Blick auf den zehnten und letzten Tag in der Karibik.
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