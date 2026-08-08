„Verschlaha“: Prügeln auf Vorarlbergerisch

Bei Tieren ist der Fall in aller Regel eindeutig: sie werden getötet, wenn man sie verschlaht. „Din Hund ischt mi agfalla, also han a verschlaha!“, berichtet der entrüstete Nachbar und bestätigt mit seiner Aussage den verblichenen Vierbeiner. Hätte er das Tier nur in die Flucht geschlagen, so müsste er dies im Dialekt anders ausdrücken: „I han em an Tritt verpasst/körig oas druf geh/a paar mitgeh“.