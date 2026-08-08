Der Mentor

Genau in jener Zeit glaubte jemand an mich. Ich hatte gerade mein Studium der Theaterwissenschaft geschmissen, um Schriftsteller zu werden. Mein Professor konnte nicht verstehen, dass ich so kurz vor dem Abschluss damit aufhöre. Dennoch verschaffte er mir ein Arbeitsstipendium. Ich hatte nichts vorzulegen als eine erhebliche Begeisterung für Literatur. Und er glaubte an mich. Das war lange vor dem Erfolg. Mein Professor musste sich sogar vor seinen Kollegen für die Stipendienvergabe rechtfertigen. Er tat es, ohne etwas in der Hand zu haben, einfach auf gut Glück, weil er eben an mich glaubte. Junge Menschen brauchen wieder Mentoren.