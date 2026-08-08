Der Mentor

Viele junge Menschen leben mit dem Gefühl, dass sie den Ansprüchen der Erwachsenen nicht genügen. Wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der an einen glaubt, weiß „Krone“-Kolumnist Robert Schneider aus eigener Erfahrung.
Jeder Mensch braucht einen Menschen, der an ihn glaubt. Braucht jemanden, der ihr oder ihm grundsätzliche Sympathie entgegenbringt, ohne nach dem eigenen Nutzen zu fragen. Wir verlernen immer mehr, Kredit ohne Sicherheit zu geben, einfach darauf zu vertrauen, dass der Glaube an einen Menschen ein wirkliches Kapital ist. Das größte und schönste überhaupt.
Ich kann darum den Katzenjammer nur schwer ertragen, wenn ältere Menschen über jüngere räsonieren: Er sieht die Arbeit nicht, weiß nicht einmal, wie man einen Besen in die Hand nimmt, denkt nur an seine Work-Life-Balance. Als ich jung war, habe ich die Arbeit gesehen. Ich war sogar froh, umsonst zu arbeiten, damit ich die Stelle dann bekomme …
Vergangenheit verklärt. Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch, wie wichtig es für mich als junger Mensch war, dass jemand an mich geglaubt und mir etwas zugetraut hat. Und ich war gewiss kein anschmiegsamer Zeitgenosse, sondern einer, von dem es hieß, dass Hopfen und Malz verloren seien, dass nichts aus ihm werden würde.
Genau in jener Zeit glaubte jemand an mich. Ich hatte gerade mein Studium der Theaterwissenschaft geschmissen, um Schriftsteller zu werden. Mein Professor konnte nicht verstehen, dass ich so kurz vor dem Abschluss damit aufhöre. Dennoch verschaffte er mir ein Arbeitsstipendium. Ich hatte nichts vorzulegen als eine erhebliche Begeisterung für Literatur. Und er glaubte an mich. Das war lange vor dem Erfolg. Mein Professor musste sich sogar vor seinen Kollegen für die Stipendienvergabe rechtfertigen. Er tat es, ohne etwas in der Hand zu haben, einfach auf gut Glück, weil er eben an mich glaubte. Junge Menschen brauchen wieder Mentoren.
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