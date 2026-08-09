Monika Helfer: Die Dame mit der gedämpften Stimme

Ein Nein war ein Nein, ein Ja war ein Ja

Viele Missverständnisse säumten ihren Weg. Hinter der nach außen so filigran, ja zerbrechlich wirkenden Frau verbarg sich eine eminent starke Persönlichkeit. Ein Nein war ein Nein. Und ein Ja ohnehin sonnenklar. Wer einmal eine Lesung mit ihr erlebt hat, kann sich gut an ihre so unendlich verhaltene Stimme erinnern. Rief jemand „Lauter, bitte!“, schwieg sie unbeeindruckt, um dann noch gedämpfter zu lesen. Durch ihren so wenig gehobenen Vortrag zwang sie die Zuhörer, erst wieder das eigene Gehör einzuordnen. Weg von all dem Lärm des Alltags. Zurück in die Stille, die hinter den Worten wohnt.