„Ein kalkulierbares Wetter gibt es nicht mehr“

Dürre, Gewitter, Starkregen und Stürme – die Liste jener Ereignisse, die den heimischen Landwirten das Leben schwer machen, ist lange. Einer, der weiß, was gerade in Sachen Klima los ist, ist Wolfgang Winkler. Der hat nicht nur selbst einen Bauernhof, sondern ist Leiter der oberösterreichischen Hagelversicherung. Die „Krone“ bat ihn zum Interview.
„Krone“: Was macht die Hagelversicherung eigentlich?
Wolfgang Winkler: Wir haben 1946 als Versicherung gegen Hagelschäden begonnen, aber seit 1995 unsere Produktpalette stark ausgeweitet und versichern, über Hagel hinaus, praktisch alle relevanten Risiken für die Landwirtschaft. So hat man wirklich umfassenden Versicherungsschutz für die Betriebe. Das sind dann Dürre, Hagel, Sturm, Starkregen bis hin zu tierischen Schädlingen beim Anbau, die auch immer mehr werden durch die Hitze. Wir haben in Oberösterreich rund 90 Prozent der Ackerbauflächen und 60 Prozent der Grünflächen versichert. Und wir sind mittlerweile einer der größten Tierversicherer, weil eben auch die Seuchen immer mehr zunehmen.
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