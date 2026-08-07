Hitze kann die Anzahl der Eizellen verringern

Der Klimawandel beeinflusst nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die allgemeine Gesundheit, sondern auch die Fruchtbarkeit.
Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im renommierten Fachjournal Human Reproduction, zeigt anhand von Daten von 58.468 Frauen, dass höhere Umgebungstemperaturen mit einer geringeren Anzahl an gewonnenen Eizellen im Rahmen einer IVF- oder ICSI-Behandlung verbunden sind.
Mit jedem Anstieg der Umgebungstemperatur um ein Grad Celsius sank die Zahl der gewonnenen, reifen und erfolgreich befruchteten Eizellen geringfügig, aber statistisch signifikant. Die Qualität der entstandenen Embryonen blieb hingegen weitgehend unverändert.
Die Autoren der Studie vermuten, dass hohe Temperaturen über hormonelle Veränderungen, insbesondere über das luteinisierende Hormon (LH), das eine zentrale Rolle bei der Reifung der Eizellen spielt, dazu führen können, dass weniger Eizellen heranwachsen und die Eierstockfunktion beeinflusst wird.
Gleichzeitig scheinen andere Hormone wie FSH und Estradiol gegenzusteuern und einen Teil dieses Effekts wieder auszugleichen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Körper versucht, Hitzebelastung hormonell zu kompensieren. Damit liefert die Untersuchung erstmals einen biologisch plausiblen Mechanismus für den beobachteten Zusammenhang.
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