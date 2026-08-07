Zigarettenstummel Grund für Brand in Wohnhaus

60 Personen mussten am Donnerstag in Niederösterreich evakuiert werden, weil ein Mehrparteienhaus in Brand stand. Nun ist die Ursache gefunden – mit hoher Wahrscheinlichkeit ist eine Zigarette schuld, die in einem Blumentopf am Balkon nicht vollständig ausgedämpft wurde.
Nachglühende Tabakreste sollen einen Brand in einer Wohnhausanlage am Donnerstag in Kematen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, ausgelöst haben. „Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ werde angenommen, dass eine Zigarette in einem Blumentopf auf einem Balkon nicht vollständig ausgedämpft worden sei, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Das Haus in der Mostviertler Gemeinde wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte im siebenstelligen Bereich liegen.
Der Brand war gegen 13.45 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dach. „Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, Rauchwolken waren in der ganzen Region zu sehen“, berichtete das Bezirkskommando. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten rund 60 Personen und mehrere Tiere in Sicherheit gebracht werden, sie wurden vom Roten Kreuz samt Kriseninterventionsteam in der Festhalle versorgt. Eine leicht verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Feuerwehrangaben kamen alle Betroffenen bei Verwandten oder Freunden unter.
Schwieriger Einsatz
150 Helfer von zwölf Feuerwehren und 30 Fahrzeugen standen im Einsatz. Der Brand wurde unter Atemschutz bekämpft, auch mehrere Hubsteiger wurden aufgeboten. Mit Langarmbaggern wurde der Dachstuhl abgerissen und in Containern Glutnester abgelöscht, teilte das Bezirkskommando mit. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis am Freitag, nach dem „Brand aus“ wurde eine Brandwache eingerichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.