Zigarettenstummel Grund für Brand in Wohnhaus

Der Brand war gegen 13.45 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dach. „Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, Rauchwolken waren in der ganzen Region zu sehen“, berichtete das Bezirkskommando. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten rund 60 Personen und mehrere Tiere in Sicherheit gebracht werden, sie wurden vom Roten Kreuz samt Kriseninterventionsteam in der Festhalle versorgt. Eine leicht verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Feuerwehrangaben kamen alle Betroffenen bei Verwandten oder Freunden unter.