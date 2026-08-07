Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei höheren Umsätzen

Post-Halbjahresgewinn um zwei Drittel eingebrochen

Wirtschaft
07.08.2026 10:07
Unterm Strich bleibt ein Periodengewinn von 22,8 Millionen Euro.
Unterm Strich bleibt ein Periodengewinn von 22,8 Millionen Euro.(Bild: APA/HANS PUNZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Österreichische Post AG hat im ersten Halbjahr 2026 bei höheren Umsätzen einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie der teilstaatliche, börsennotierte Konzern am Freitag mitteilte, stieg der Konzernumsatz um 3,8 Prozent auf 1,544 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) sank um 22,0 Prozent auf 73,3 Millionen Euro.

Unterm Strich blieb ein Periodengewinn von 22,8 Millionen Euro übrig. Das entspricht einem Einbruch um 66,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Infografik zeigt die wichtigsten Kennzahlen der Österreichischen Post für das erste Halbjahr 2025 und 2026. Der Umsatz steigt um 3,8 % auf 1.544 Millionen Euro. Der Bereich Paket/Logistik wächst um 11,5 %, während Briefe/Filiale um 7,4 % sinken. Der Gewinn fällt um 66,7 % auf 22,8 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie sinkt um 67,4 % auf 0,32 Euro. Ein Liniendiagramm zeigt den Aktienkurs, der im ersten Halbjahr 2026 zwischen etwa 30 und 35 Euro schwankt. Quelle: Österreichische Post.

Als wesentliche Treiber für die rückläufige Ergebnisentwicklung nennt die Post den Rückgang des Briefgeschäfts, anhaltenden Kostendruck sowie starken Wettbewerb in den Auslandsmärkten. Außerdem werden regulatorische Maßnahmen beklagt, die das Paketvolumen asiatischer Versender gedämpft hätten.

Lesen Sie auch:
Die saloppen Bestellungen bei den chinesischen Direktversendern soll nun drastisch eingeschränkt ...
Ende der Schnäppchen?
Neue Temu-Zollregel: Aus 3 werden schnell 30 Euro
29.06.2026
Krone Plus Logo
Unfall mit Verletzer
Postler in Aufruhr: E-Autos rollen ständig davon
05.08.2026

Wachstum bei Bank99 und Yellow
Gute Nachrichten gab es von der bank99, die ihr EBIT von 1,8 Millionen auf 4,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt und im Juli wie geplant ihr neues Wertpapierdepotgeschäft gestartet hat. Die im April eingeführte Mobilfunkmarke „Yellow“ habe in den ersten Monaten ebenfalls guten Kundenzustrom gehabt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
07.08.2026 10:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Wirtschaft
Einfuhren steigen
Energieimport treibt Österreichs Handelsdefizit an
„Klare Maßstäbe“
Benko-Villa als Luxushotel? Das sagt die Stadt
Seit Anfang 2023
Lebensmittelpreise auf höchsten Stand geklettert
Krone Plus Logo
Die einzelnen Phasen
Wenn das Wasser ausgeht: Österreichs Notfallplan
Minus von drei Prozent
Weniger Firmenpleiten im zweiten Quartal 2026
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf