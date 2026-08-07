Post-Halbjahresgewinn um zwei Drittel eingebrochen

Die Infografik zeigt die wichtigsten Kennzahlen der Österreichischen Post für das erste Halbjahr 2025 und 2026. Der Umsatz steigt um 3,8 % auf 1.544 Millionen Euro. Der Bereich Paket/Logistik wächst um 11,5 %, während Briefe/Filiale um 7,4 % sinken. Der Gewinn fällt um 66,7 % auf 22,8 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie sinkt um 67,4 % auf 0,32 Euro. Ein Liniendiagramm zeigt den Aktienkurs, der im ersten Halbjahr 2026 zwischen etwa 30 und 35 Euro schwankt. Quelle: Österreichische Post.