Künstliche Intelligenz als Hilfe bei Wohnungen

KI erobert auch das Rathaus. Der städtische Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen setzt künftig vermehrt auf Künstliche Intelligenz. Mit „KLARA Wohnen“ steht auf der Website von Klagenfurt Wohnen ein neuer digitaler Assistent zur Verfügung, der Mietern und Wohnungssuchenden rund um die Uhr Fragen beantworten soll. Das System ist die „Schwester“ der bereits auf der Website der Stadt Klagenfurt eingesetzten KI „KLARA“.