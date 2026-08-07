Meister 99ers komplettiert das Abwehr-Puzzle

Ausgebildet wurde Bjørgvik-Holm in acht Amerika-Saisonen zumeist an bester Adresse. 2020 im NHL-Entry-Draft von den Columbus Blue Jackets immerhin schon in Runde fünf als Nummer 145 gepickt, spielte er gesamt vier und vor allem die letzten beiden Spielzeiten für die Cleveland Monsters, Farm-Team der Blue Jackets in der American Hockey League AHL, dem „Vorzimmer“ zur NHL. Und auch das norwegische Nationaltrikot hat er inzwischen getragen, u.a. bei den A-Weltmeisterschaften 2021 und 2023. Bjorgvik-Holm wird bereits am Freitag in Graz erwartet und soll beim Samstag-Training erstmals auf dem Eis stehen.