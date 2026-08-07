Meister 99ers komplettiert das Abwehr-Puzzle

Präsident Herbert Jerich hat ihn zum Trainingsauftakt angekündigt – jetzt ist er da. Und die Abwehr für die „Mission Titelverteidigung“ ist komplett! Die Graz99ers nehmen Ole Julian Bjorgvik-Holm, 24-jähriger Norweger, in einem NHL-Draft von den Columbus Blue Jackets gezogen, unter Vertrag.
Nachdem fünf Verteidiger aus der Meistermannschaft die Graz99ers verlassen haben, hatte der ICEHL-Champion Bedarf, nachzurüsten. Gesagt, getan! Nach David Maier und Clay Hanus ist das Abwehrpuzzle der Murstädter nun mit Ole Bjorgvik-Holm komplett.
Mit dem norwegischen U18-Nationalteam war Bjørgvik-Holm Weltmeister (2017), noch bevor er ein Jahr später mit dem U16-Team WM-Gold gewonnen hat. Bei der U20-Weltmeisterschaft vor vier Jahren war er der Verteidiger mit den meisten Toren und wurde auch zum „Best Defenseman“ gekürt, vor zwei Jahren in der nordamerikanischen ECHL war er der Verteidiger mit den meisten Game-Winning-Goals.
Ich freue mich riesig darauf, bei den 99ers einzusteigen. Ich habe so viel Gutes über den Verein, die Stadt und die Fans gehört.
Ole Bjorgvik-Holm
Ausgebildet wurde Bjørgvik-Holm in acht Amerika-Saisonen zumeist an bester Adresse. 2020 im NHL-Entry-Draft von den Columbus Blue Jackets immerhin schon in Runde fünf als Nummer 145 gepickt, spielte er gesamt vier und vor allem die letzten beiden Spielzeiten für die Cleveland Monsters, Farm-Team der Blue Jackets in der American Hockey League AHL, dem „Vorzimmer“ zur NHL. Und auch das norwegische Nationaltrikot hat er inzwischen getragen, u.a. bei den A-Weltmeisterschaften 2021 und 2023. Bjorgvik-Holm wird bereits am Freitag in Graz erwartet und soll beim Samstag-Training erstmals auf dem Eis stehen.
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