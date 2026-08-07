Altachs Massombo kennt den Schlüssel zum Erfolg

„Orakel“ Orie prophezeite Karriereverlauf

Als der Franzose von der dritten Schweizer Liga – von Biel – ins Rheindorf wechselte – konnte niemand den Linksfuß richtig einschätzen. Er erwies sich aber als Glücksgriff. Sportkoordinator Eric Orie prophezeite: „Yann wird nach ein paar guten Spielen in ein Loch fallen. Erst nach einiger Zeit wird er sich erholen und für uns ein richtig wichtiger Spieler.“ Der Holländer sollte recht behalten. Im Herbst fiel Massombo in ein Leistungsloch, erst im Frühjahr fand der Franzose wieder zu einer guten Form.