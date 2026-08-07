Ex-Weltmeisterin: „Dann wäre ich heute gelähmt!“

Für Jones nach eigenen Aussagen eine Horrorzeit: „Monatelang kämpfte ich still gegen Selbstmordgedanken. Irgendwann hatte einer meiner Teamkollegen solche Angst um meine Sicherheit, dass er die Polizei rief, nur um sicherzugehen, dass ich noch am Leben war.“ Und weiter: „Wenn mich also Leute fragen, ob ich an meinem Geburtstag glücklich bin, lautet meine Antwort: Ich bin einfach dankbar, dass das, was mir USA Bobsled angetan hat, mich nicht so sehr gebrochen hat, dass ich mir das Leben genommen hätte.“