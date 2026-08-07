Abfallhandel in Südtirol: Haftbefehle aufgehoben

In Tirol waren Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Insgesamt hatten die italienischen Ermittlerinnen und Ermittler 19 Personen und drei Unternehmen ins Visier genommen. Zwölf Haftbefehle wurden ausgestellt. Im Mittelpunkt der Ermittlungen standen Ascherückstände aus Biomasseanlagen, die laut Anklage als Holzkohle oder sogenanntes Biochar deklariert und zur Herstellung von Grillbriketts oder Düngemitteln verwendet worden waren. Dabei sollen giftige Materialien zum Einsatz gekommen sein. Chemische Analysen hätten erhöhte Konzentrationen polyzyklischer Kohlenwasserstoffe sowie Dioxine ergeben, hieß es.