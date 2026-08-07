TikTokerin Sydney Towle verlor Kampf gegen Krebs

Familie, Freunde und Fans trauern um TikTok-Star Sydney Towle. Die Influencerin hat im Alter von nur 26 Jahren ihren Kampf gegen eine seltene Form von Krebs verloren, wie die Familie in einem bewegenden Posting bekannt gab.
„Ruhe in Frieden, Sydney Elizabeth Towle. Ein endloser Sonnenstrahl. Eine Tochter, eine Schwester und eine Freundin für so viele“, steht über ein Foto geschrieben, das einen lächelnde Syndey Towle auf einem Berggipfel zeigt, die Sonne im Rücken.
„Stolz darauf, wie hart du gekämpft hast“
„Wir werden dich immer so sehr lieben, Sydney“, schrieb die Familie in der traurigen Nachricht in der Bildunterschrift. „Ich bin so stolz darauf, wie hart du gekämpft hast. Ich liebe dich.“ Demnach starb Towle am Mittwoch.
Mit dieser bewegenden Botschaft machte die Familie von Sydney Towle den Tod der 26-jährigen TikTokerin öffentlich:
Die TikTokerin war 23, als bei ihr ein Cholangiokarzinom festgestellt wurde. Dabei handelt es sich um einen seltenen, bösartigen Tumor der Gallenwege, von dem meist nur Menschen ab 50 Jahren betroffen sind.
Auftritt bei Miami Swim
Drei Jahre lang kämpfte Towle gegen den Krebs und teilte ihren Weg im Netz mit ihren Fans. Sie zeigte unter anderem ihre Behandlungen und sprach auch offen über Rückschläge.
Trotz ihrer Krankheit verlor Towle jedoch nie den Lebensmut, lief etwa noch Ende Mai bei der Miami Swim Week für Chemo Club x Post Swim über den Catwalk. Anfang August wurde die Influencerin schließlich in ein Hospiz verlegt.
„Stand komplett unter Schock“
Im Frühjahr sprach Towle mit dem „People“-Magazin auch über den schrecklichen Moment, als die Ärzte ihre Behandlung nicht mehr fortsetzen wollten und ihr zur Sterbebegleitung rieten. „Ich stand komplett unter Schock, denn wie meine Mutter und ich in dem Video danach gesagt haben: Uns hatte nie jemand gesagt, dass wir auf diesen Weg zusteuern“, erklärte sie.
„Niemand hatte je Hospiz oder Palliativversorgung erwähnt“, fuhr sie fort. „Wir hatten an diesem Morgen einfach ein Gespräch über meinen Behandlungsplan erwartet.“
„Sie hat einfach weitergekämpft“
Am Tag nach Towles Tod wandte sich ihr Bruder Austin an das Promi-Magazin und erklärte, dass die Entscheidung, seine Schwester im Hospiz unterzubringen, keine einfache gewesen sei. „Es war schon so weit fortgeschritten, dass es keine andere Wahl gab“, sagte er.
Dennoch habe Sydney bis zum Schluss nicht aufgegeben. „Sie hat einfach weitergekämpft. Ich will, dass die Leute wissen: Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Gebt die Hoffnung nicht auf, egal was passiert. Sie hat es nie getan. So lange nicht, bis sie körperlich, mental, emotional einfach nicht mehr konnte.“
„Behandelt einander mit Freundlichkeit“
In dem Podcast „Too Young for Cancer: Sydney Towle on Fighting for Her Life at 25“ aus dem letzten Herbst sprach Towle zudem über das Vermächtnis, das sie hinterlassen wollte.
Begegnet den Menschen mit Mitgefühl und Empathie und behandelt sie so, wie ihr selbst behandelt werden wollt.
Sydney Towle über das, was sie ihren Fans mitgeben möchte
Auf die Frage, was ihre letzte Botschaft sein könnte, erklärte sie: „Was ich den Menschen sagen würde, darüber habe ich tatsächlich schon nachgedacht. Also: Wenn ich noch ein Video machen würde, was würde ich sagen? Wenn es mein letztes Video wäre, dann würde ich die Leute an das erinnern, was ich dir bereits gesagt habe: Behandelt einander mit Freundlichkeit.“
Und führte weiter aus: „Begegnet den Menschen mit Mitgefühl und Empathie und behandelt sie so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Das klingt so klischeehaft, es ist so ein abgedroschener Satz, aber wir wissen nie, was jemand gerade durchmacht. Wenn man ein bisschen Freundlichkeit verbreiten kann, ein bisschen Positivität, dann bedeutet das unglaublich viel für jemand anderen. Es kann seinen Tag retten, seine Woche.“
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