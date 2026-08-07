TikTokerin Sydney Towle verlor Kampf gegen Krebs

Auf die Frage, was ihre letzte Botschaft sein könnte, erklärte sie: „Was ich den Menschen sagen würde, darüber habe ich tatsächlich schon nachgedacht. Also: Wenn ich noch ein Video machen würde, was würde ich sagen? Wenn es mein letztes Video wäre, dann würde ich die Leute an das erinnern, was ich dir bereits gesagt habe: Behandelt einander mit Freundlichkeit.“