Smart #2: Das erste Bild des neuen Zweisitzers

Diesmal wird es nur die elektrische Version geben. Sie soll knapp 300 km mit einer Batterieladung schaffen – mehr als doppelt so viel wie der Vorgänger Smart EQ fortwo. Damit und mit dem angepeilten Einstandspreis von rund 22.500 Euro wird der Neue im Vergleich ein phänomenales Angebot. Zwar gibt es günstigere Elektroautos, aber keine, die nur 2,79 Meter lang sind.