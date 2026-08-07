Lenker sah Rauch, dann ging Traktor in Flammen auf

Spektakulärer Fahrzeugbrand am Donnerstagnachmittag in der Tiroler Wildschönau: Während der Fahrt bemerkte ein Traktorlenker (32) plötzlich Rauch, kurze Zeit später ging das landwirtschaftliche Gefährt in Flammen auf. Der Fahrer hatte zuvor noch die angehängte Heuballenpresse abkoppeln können. Er blieb zum Glück unverletzt.