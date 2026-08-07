Lenker sah Rauch, dann ging Traktor in Flammen auf

Spektakulärer Fahrzeugbrand am Donnerstagnachmittag in der Tiroler Wildschönau: Während der Fahrt bemerkte ein Traktorlenker (32) plötzlich Rauch, kurze Zeit später ging das landwirtschaftliche Gefährt in Flammen auf. Der Fahrer hatte zuvor noch die angehängte Heuballenpresse abkoppeln können. Er blieb zum Glück unverletzt.
Es waren dramatische Szenen, die sich gegen 15.15 Uhr im Hochtal im Bereich Oberau abspielten. Der 32-jährige Traktorlenker aus dem bayerischen Landkreis Rosenheim war auf der Wildschönauer Landesstraße (L3) in Richtung Niederau unterwegs, als er während der Fahrt im Rückspiegel plötzlich aufsteigende Rauchschwaden bemerkte.
Heuballenpresse noch abgekoppelt
Der Fahrer reagierte umgehend, hielt das Traktorgespann an und koppelte die Ballenpresse von der Zugmaschine ab. „Kurz darauf stand der Traktor bereits in Vollbrand“, heißt es vonseiten der Polizei.
Zum Glück keine Verletzten
Die Freiwilligen Feuerwehren Oberau und Niederau rückten zum Einsatz aus und konnten den Brand schließlich löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Zugmaschine brannte komplett aus – Totalschaden!
Boden durch Betriebsmittel kontaminiert
Durch ausgetretenen Diesel sowie Hydraulik- und Getriebeöl wurde das Erdreich im Bereich der Brandstelle verunreinigt. Rund 30 Kubikmeter kontaminierter Boden mussten abgetragen werden und werden jetzt fachgerecht entsorgt.
Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Wildschönauer Landesstraße bis 17.45 Uhr vollständig gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Anschließend konnte die Straße bis etwa 19.30 Uhr nur einspurig befahren werden. Die Brandursache ist noch unklar.
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