ÖSV-Rücktritt fix: „Feuer brennt nicht mehr!“

„Nach den Olympischen Spielen war die Luft so richtig draußen. Dass man nach einem Großereignis in ein Loch fällt, hört man aber auch von anderen Athletinnen und Athleten, daher wollte ich einige Zeit verstreichen lassen, um zu sehen, ob ich mich für eine weitere Saisonvorbereitung wieder motivieren kann. Aber ich habe gemerkt, dass das Feuer in mir einfach nicht mehr brennt und deshalb habe ich mich dazu entschieden, meine aktive Karriere zu beenden“, erklärt Zerkhold ihren Schritt.