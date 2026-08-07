ÖSV-Rücktritt fix: „Feuer brennt nicht mehr!“

Pia Zerkhold hat ihren Rücktritt erklärt. Die 27-Jährige hielt in der vergangenen Saison noch alleine die rot-weiß-roten Farben im Snowboardcross-Weltcup der Damen hoch. Lange hat sie sich Gedanken über ihre Karriere gemacht und nun eine Entscheidung getroffen.
„Nach den Olympischen Spielen war die Luft so richtig draußen. Dass man nach einem Großereignis in ein Loch fällt, hört man aber auch von anderen Athletinnen und Athleten, daher wollte ich einige Zeit verstreichen lassen, um zu sehen, ob ich mich für eine weitere Saisonvorbereitung wieder motivieren kann. Aber ich habe gemerkt, dass das Feuer in mir einfach nicht mehr brennt und deshalb habe ich mich dazu entschieden, meine aktive Karriere zu beenden“, erklärt Zerkhold ihren Schritt.
Silbermedaille bei WM
Ihren größten Erfolg feierte die Niederösterreicherin bei der WM 2023 in Georgien. Damals eroberte sie zusammen mit Jakob Dusek die Silbermedaille im Mixed-Teambewerb.
Neue Aufgabe
Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Februar in Livigno schrammte Zerkhold als Dritte ihres Halbfinal-Heats denkbar knapp an der Medaillenentscheidung vorbei, als Siegerin des kleinen Finales wurde sie am Ende starke Fünfte. „Das war ein cooles Erlebnis“, so Zerkhold, die im Oktober in Innsbruck das Studium für das Volksschullehramt aufnehmen wird.
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