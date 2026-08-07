Kurios! WM-Starterin lernte auf Youtube das Gehen

Die Oberkärntner Leichtathletin Marlen Staudacher feiert ihre WM-Premiere in den USA. Dort kämpft sie auf im legendären „Hayward Field-Stadion“ in Eugene um Edelmetall. Die 19-jährige begann erst vor vier Jahren, hat Olympia 2032 im Visier.
„Das erste Mal habe ich mir gedacht: Warum laufen die so komisch?“, lacht Marlen Staudacher. Die Möllbrückerin bestreitet am Samstag bei der Leichathletik-U20-WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon über 5000 Meter im Gehen in ihrem ersten großen Wettkampf.
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