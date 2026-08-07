Arbeiter fing im Schlosspark Laxenburg Feuer

Ein 33-Jähriger musste am Donnerstag mit dem Notarzthubschrauber ins Wiener AKH geflogen werden. Eine Stichflamme setzte im Schlosspark Laxenburg in Niederösterreich seine Kleidung in Brand, er wurde schwer verletzt. Zuvor dürfte Benzin auf den Arbeiter getropft sein.
Schwere Verbrennungen erlitt ein junger Mann beim Nachfüllen von Benzin an einer Schmutzwasserpumpe. Gemeinsam mit einem Kollegen arbeitete er im Schlosspark Laxenburg. Dabei dürfte Treibstoff auf einen heißen Teil des Motors gekommen sein. Dadurch wurden eine Verpuffung und eine Stichflamme ausgelöst.
„Christophorus 3“ flog Verletzten ins AKH
Benzin dürfte auch auf die Kleidung eines Angestellten geraten sein, die sich daraufhin entzündete. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wurde laut Polizei ins AKH Wien geflogen. Im Einsatz stand der Hubschrauber „Christophorus 3“. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.