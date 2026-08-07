Arbeiter fing im Schlosspark Laxenburg Feuer

Schwere Verbrennungen erlitt ein junger Mann beim Nachfüllen von Benzin an einer Schmutzwasserpumpe. Gemeinsam mit einem Kollegen arbeitete er im Schlosspark Laxenburg. Dabei dürfte Treibstoff auf einen heißen Teil des Motors gekommen sein. Dadurch wurden eine Verpuffung und eine Stichflamme ausgelöst.