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Oktoberfest 2026

Leni Klum präsentiert eigene Dirndl-Kollektion

Stars & Society
07.08.2026 05:00
Model Leni Klum präsentiert erstmals eigene Dirndl-Kollektion.
Model Leni Klum präsentiert erstmals eigene Dirndl-Kollektion.(Bild: S-T-PR London)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

O´zapft is bald! Leni Klum bringt pünktlich zum Oktoberfest 2026 gemeinsam mit dem Tiroler Traditionshaus Sportalm ihre erste eigene Dirndl-Kollektion heraus. Die Modelle verbinden traditionelle Schnitte mit modernen Details, edlen Materialien und gedeckten Herbsttönen.

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Die Liebe zur Tracht liegt offenbar in der Familie: Pünktlich zum Oktoberfest 2026 bringt Model Leni Klum erstmals ihre eigene Dirndl-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Traditionshaus Sportalm heraus. Ganz neu ist die Verbindung allerdings nicht. Bereits für das „Heidifest“ und das Oktoberfest 2025 entwarf das Kitzbüheler Modehaus zwei Dirndl exklusiv mit und für die 22-Jährige.

Modernes Update
inen ersten Vorgeschmack auf die neue Kollektion gab Sportalm bereits gestern auf Instagram. „Ein neues Kapitel beginnt“, schrieb das Tiroler Traditionshaus zu einer Aufnahme, auf der sich Leni Klum in einem minimalistischen, hellblauen Baumwoll-Dirndl mit feinem Vichy-Karo und einer edlen Schürze aus Seidenjacquard präsentiert. Die nun veröffentlichten Kampagnenbilder verraten, wohin die modische Reise geht: klare Schnitte, hochwertige Materialien und eine zurückhaltende Farbwelt mit herbstlichen Nuancen wie Dunkelbraun, Beige und Creme. Unter dem Motto „Tracht neu gedacht“ erhält der Klassiker ein zeitgemäßes Update. Tradition trifft dabei auf lässige Eleganz – und dürfte nicht nur auf der Wiesn für Aufsehen sorgen.

Ganz die Mama!
Das Faible für Tracht dürfte Leni von ihrer berühmten Mutter geerbt haben. Heidi Klum sorgte bereits 2025 bei ihrem „HeidiFest“ in München in einem knallroten, eigens für sie angefertigten Sportalm-Dirndl für Aufsehen. Als eingespieltes Mode-Duo standen Mutter und Tochter zudem schon mehrfach gemeinsam für Unterwäsche-Kampagnen vor der Kamera.

Nun geht Leni modisch ihren eigenen Weg und verpasst dem Traditionskleid ihre persönliche Handschrift. Ob nach ihrem Dirndl-Debüt vielleicht sogar eine gemeinsame Kollektion mit Mama Heidi folgt? Bei den Klums scheint jedenfalls nichts ausgeschlossen.

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Die neue Kollektion kann man ab dem 7. August (also heute) shoppen. Einen ersten Blick auf die neuen Modelle konnten Trachtenfans aber bereits vorher auf der Webseite des Tiroler Traditionshauses werfen. Fest steht: Leni Klum ist für ihren ersten modischen Ausflug auf die Wiesn bestens gerüstet – und Mama Heidi hat sich bestimmt schon ihr Lieblingsmodell gesichert! 

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