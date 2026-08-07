Leni Klum präsentiert eigene Dirndl-Kollektion

Modernes Update

inen ersten Vorgeschmack auf die neue Kollektion gab Sportalm bereits gestern auf Instagram. „Ein neues Kapitel beginnt“, schrieb das Tiroler Traditionshaus zu einer Aufnahme, auf der sich Leni Klum in einem minimalistischen, hellblauen Baumwoll-Dirndl mit feinem Vichy-Karo und einer edlen Schürze aus Seidenjacquard präsentiert. Die nun veröffentlichten Kampagnenbilder verraten, wohin die modische Reise geht: klare Schnitte, hochwertige Materialien und eine zurückhaltende Farbwelt mit herbstlichen Nuancen wie Dunkelbraun, Beige und Creme. Unter dem Motto „Tracht neu gedacht“ erhält der Klassiker ein zeitgemäßes Update. Tradition trifft dabei auf lässige Eleganz – und dürfte nicht nur auf der Wiesn für Aufsehen sorgen.