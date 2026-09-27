„Volle Härte bei sexuellem Missbrauch von Kindern“

Nicht Richter spielen, aber Gesetze verschärfen

Man müsse aber aufpassen und das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. „Wir dürfen nicht Richter oder Staatsanwälte spielen, wir sprechen nicht Recht. Aber als Gesetzgeber schaffen wir das Recht. Das ist das Wesen unseres Rechtsstaates. Und hier müssen wir wieder selbstbewusster und konsequenter werden“, so Grüner weiter.