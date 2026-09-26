Verkehrsminister Hanke besteht den Vespa-Test

Der Minister als „Vespista“ fuhr voraus, nicht ohne uns aber beantwortet zu haben, wie oft er denn überhaupt zum Fahren kommt: „Schauen sie auf den Tachostand, da sehen sie nicht viele Kilometer, leider.“ Heißt in Ausfahrten, wie oft? „Maximal fünfmal pro Jahr und dann immer nur bis zum Eissalon. . .“, lachte er und los ging es, durch den dichten Verkehr. Aber das Italo-Gefühl blieb allen Teilnehmern erhalten – Stau hin oder her. „Es ist ein Gefühl von Freiheit, man setzt sich drauf und hat sofort einen Grinser im Gesicht“, versuchte uns Josef Faber das Feeling zu erklären. Genauso wie Botschafter Pugliese: „In Rom daheim fahre ich sogar mit einer Vespa mit Handschaltung. Hier mit Automatik. Beides ist wunderbar.“