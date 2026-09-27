Die vielen Millionen haben auch ihren Preis

Das Milliarden-Business Formel 1 entlohnt seine Fahrer gut und macht sie zu weltweit beliebten Stars. Dieser Umstand hat aber auch seine Schattenseiten, die sich in Baku wieder einmal zeigten. Die aktuelle Kolumne zum Grand Prix.
Die kommenden Wochen werden für die Fahrer der Formel 1 ganz schön stressig. Von Baku geht es direkt ins malaysische Sepang und von dort weiter nach Singapur. Bis zum Saisonende am 6. Dezember sind – so lange Katar und Abu Dhabi noch nicht offiziell abgesagt sind – zwei weitere „Dreierpacks“ geplant.
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