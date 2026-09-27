Die vielen Millionen haben auch ihren Preis

Die kommenden Wochen werden für die Fahrer der Formel 1 ganz schön stressig. Von Baku geht es direkt ins malaysische Sepang und von dort weiter nach Singapur. Bis zum Saisonende am 6. Dezember sind – so lange Katar und Abu Dhabi noch nicht offiziell abgesagt sind – zwei weitere „Dreierpacks“ geplant.