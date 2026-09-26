Zweiter WM-Titel! Beaugrand triumphiert erneut

Die französische Triathlon-Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand hat sich am Samstag zum Abschluss der WM-Serie im spanischen Pontevedra den Sieg und zum zweiten Mal nach 2024 auch den WM-Titel gesichert.
Beaugrand, die alle fünf bestrittenen Rennen 2026 für sich entschieden hat, hielt über die olympische Distanz mit Georgia Taylor-Brown, Kate Waugh und Beth Potter drei Britinnen in Schach. Therese Feuersinger belegte mit fünf Minuten Rückstand Platz 27, Carina Reicht wurde 34.
Feuersinger: „Hätte mir mehr erwartet“
In der Gesamtwertung der WM-Serie landete Feuersinger zwei Wochen nach ihrem starken fünften Platz in Karlovy Vary (Karlsbad) auf Rang 27. „Ich hätte mir schon mehr erwartet, vor allem, weil ich vom Ergebnis her mehr kann. Ich war aber nach Karlsbad etwas krank, das habe ich glaube ich auch etwas unterschätzt“, meinte die Tirolerin.
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