Zweiter WM-Titel! Beaugrand triumphiert erneut

Feuersinger: „Hätte mir mehr erwartet“

In der Gesamtwertung der WM-Serie landete Feuersinger zwei Wochen nach ihrem starken fünften Platz in Karlovy Vary (Karlsbad) auf Rang 27. „Ich hätte mir schon mehr erwartet, vor allem, weil ich vom Ergebnis her mehr kann. Ich war aber nach Karlsbad etwas krank, das habe ich glaube ich auch etwas unterschätzt“, meinte die Tirolerin.