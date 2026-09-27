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Bühne frei für Schmäh, Musik und große Namen

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27.09.2026 05:00
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(Bild: Maryna - stock.adobe.com)
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Von Sponsoring

Große Namen, jede Menge Schmäh und gleich mehrere Chancen auf einen unvergesslichen Abend: Der Veranstaltungskalender von Martins Events ist in den kommenden Monaten prall gefüllt. Die „Krone“ bringt Sie mitten hinein ins Geschehen und verlost für insgesamt 16 ausgewählte Veranstaltungen jeweils 10x2 Eintrittskarten.

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Von Wien über Maria Lanzendorf und Himberg bis ins Burgenland stehen dabei bekannte Kabarettisten, Musiker und Unterhaltungskünstler auf der Bühne. Schon Anfang Oktober wartet mit Antonia Stabinger der erste Höhepunkt, ehe Roland Düringer gleich an mehreren Abenden für beste Unterhaltung sorgt. Mit seinem aktuellen „Regenerationsabend 3.0“ setzt er ganz auf die hohe Kunst des Geschichtenerzählens: neue Erlebnisse aus seinem abwechslungsreichen Leben, spontane Reaktionen auf Zwischenfragen und der gewohnt direkte Düringer-Schmäh.

Roland Düringer performt sein Kabarett Regenerationsabend 3.0.
Roland Düringer performt sein Kabarett Regenerationsabend 3.0.(Bild: Ernesto Gelles)

Pointen, Musik und jede Menge Unterhaltung
Auch danach geht es Schlag auf Schlag: Die Kernölamazonen, Gerald Fleischhacker, Mike Supancic, Didi Sommer, Ulli Bäer, Eva Maria Marold und viele weitere stehen auf dem Programm. Fleischhacker bringt mit „Alter Nicer Mann“ etwa sein bereits sechstes Soloprogramm auf die Bühne und nimmt darin das Älterwerden ebenso aufs Korn wie Familienchaos, Internet, Technik und die täglichen Missverständnisse des Lebens.

Alle Kabarett-Termine auf einen Blick

Oktober
6.10.
Antonia StabingerMaria Lanzendorf, NÖ
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7.10.
Roland DüringerSchutzhaus Haideröslein, Simmering
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8.10.
Roland DüringerVolkshaus Himberg
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9.10.
Roland DüringerKarlwirt Winden
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14.10.
KernölamazonenKarlwirt Winden
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16.10.
Gerald FleischhackerMaria Lanzendorf, NÖ
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18.10.
Stehaufmandl Rudi Kandera und LaliSchutzhaus Haideröslein, Simmering
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28.10.
Mike SupancicKarlwirt Winden
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November
8.11.
Gaudi QuattroSchutzhaus Haideröslein, Simmering
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10.11.
Didi SommerMaria Lanzendorf, NÖ
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16.11.
Danzer-Abend mit Ulli BäerSchutzhaus Haideröslein, Simmering
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18.11.
Roland DüringerZillingtal VAZ
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20.11.
Danzer-Abend mit Ulli BäerKarlwirt Winden
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27.11.
Caro Athanasiadis und Klaus OppitzKarlwirt Winden
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Dezember
2.12.
BE QuadratMaria Lanzendorf, NÖ
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3.12.
Eva Maria MaroldKarlwirt Winden
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Jetzt Lieblingsabend auswählen und gewinnen
Das Beste daran: Bei der „Krone“ können Sie sich Ihren persönlichen Favoriten aussuchen. Für jede der unten angeführten Veranstaltungen werden 10x2 Karten verlost. Einfach gewünschte Veranstaltung auswählen, Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück schon bald live dabei sein.

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