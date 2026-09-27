Bühne frei für Schmäh, Musik und große Namen

Von Wien über Maria Lanzendorf und Himberg bis ins Burgenland stehen dabei bekannte Kabarettisten, Musiker und Unterhaltungskünstler auf der Bühne. Schon Anfang Oktober wartet mit Antonia Stabinger der erste Höhepunkt, ehe Roland Düringer gleich an mehreren Abenden für beste Unterhaltung sorgt. Mit seinem aktuellen „Regenerationsabend 3.0“ setzt er ganz auf die hohe Kunst des Geschichtenerzählens: neue Erlebnisse aus seinem abwechslungsreichen Leben, spontane Reaktionen auf Zwischenfragen und der gewohnt direkte Düringer-Schmäh.