Herbsterwachen mit Goethe

Gerade der Herbst ist für uns die Zeit großer Veränderungen. Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule, von dort auf eine höhere und vielleicht sogar an die Universität. Theater und andere Institutionen starten nach der Sommerpause in eine neue Saison. Und angeblich erfrischen die kälter werdenden Monate auch das Gehirn. Eine Studie ergab, dass unser Kurzzeitgedächtnis dann am besten funktioniert.