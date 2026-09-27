Herbsterwachen mit Goethe

Wenn die tiefer stehende Sonne Wälder mit ihrem goldenen Licht überflutet, dann könnte der Herbst nicht schöner sein. Ein „letztes Lächeln des Jahres auf den gelbbraunen Blättern“, wie Jane Austen, die Meisterin der Romantik, voller Melancholie schrieb.
Mit keiner anderen Jahreszeit wird diese leise Wehmut so verbunden wie mit dem Herbst. Die einen entdecken darin Schönheit, anderen schlägt sie allerdings schwer aufs Gemüt.
Meist ist es ja der Frühling, der mit Neubeginn assoziiert wird. Doch auch in der dritten Jahreszeit liegt Aufbruch in der Luft – wenngleich er zugegebenermaßen an regnerischen und nebligen Tagen schwer zu entdecken sein mag.
Gerade der Herbst ist für uns die Zeit großer Veränderungen. Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule, von dort auf eine höhere und vielleicht sogar an die Universität. Theater und andere Institutionen starten nach der Sommerpause in eine neue Saison. Und angeblich erfrischen die kälter werdenden Monate auch das Gehirn. Eine Studie ergab, dass unser Kurzzeitgedächtnis dann am besten funktioniert.
Aber vor allem lehrt der Herbst, dass Neuanfang mit dem Loslassen beginnt. Die Bäume werfen ihre Blätter ab, um Kraft für den Winter zu sammeln – und im Frühling wieder auszutreiben. Die Saat wird gelegt, um im Frühjahr die Ernte einzufahren.
Wer also mit Wehmut auf den Sommer zurückblickt, dem sei gesagt: „Der Herbst ist immer unsere beste Zeit.“ Und wer würde schon dem großen Goethe widersprechen?
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