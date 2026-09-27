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Schönbrunn-Reitturnier

„Vor dieser Kulisse zu gewinnen, ist ein Privileg“

Sport-Mix
27.09.2026 00:39
Katrin Eckermann blieb fehlerfrei und ritt als Schnellste durchs Ziel.
Katrin Eckermann blieb fehlerfrei und ritt als Schnellste durchs Ziel.(Bild: EQUIFO)
Porträt von Sophie Hartl
Porträt von Michaela Braune
Von Sophie Hartl und Michaela Braune

Tag drei der Longines Global Champions Tour vor dem Schloss Schönbrunn und Weltelite des Reitsports begeistert weiterhin die Zuschauer vor imperialer Kulisse. Im Hauptspringen des Samstags, unterstützt von der „Krone“, ging der Sieg an die Deutsche Katrin Eckermann. Bei der Musikkür der Dressurreiterin unter Flutlicht gewann Isabell Werth vor ausverkauften Rängen. 

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Was für ein Ambiente. Eine traumhafte Kulisse, Kaiserwetter und großer Sport. Beim hochkarätigen Fünf-Stern-Turnier der Longines Global Champions Tour ging es hoch hinaus. 46 Reiter aus 15 Nationen versuchten beim von der „Krone“ präsentierten Springbewerb über 1,50 Meter ihr Glück, über 56.000 Euro standen auf dem Spiel.

Dabei waren nicht nur Präzision und Geschick gefragt – sondern auch Tempo, Nervenstärke und Vertrauen zwischen Reiter und Pferd. Insgesamt schafften es 15 Reiter ins Stechen, darunter mit Katharina Rhomberg und Bianca Babanitz zwei Österreicherinnen. Am Ende holte sich die Deutsche Katrin Eckermann mit „Chao Lee“ den Sieg: „Es war unglaublich! Chao Lee ist ein Familien-Pferd und hat Klasse gezeigt. Hier zu gewinnen, ist echt ein Privileg!“

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Nathan Budd (BEL/mit „Ely des Rosiers Z“) und Gudrun Patteet (BEL/mit „Baron-RR Z“). Rhomberg landete wegen eines Stangenabwurfs auf Platz neun, wurde beste Österreicherin.

Video: Sehen Sie hier den Siegesritt von Katrin Eckermann!

„Viva Gold“ tanzte zu „Sweet Caroline“
Vor ausverkauften Rängen ging es am Samstag schließlich noch für die Dressurreiter zur Sache. Wie schon im Grand Prix setzte sich auch in der Musikkür Rekordreiterin Isabell Werth durch. Mit dem Hengst „Viva Gold“ versetzte sie zu den Klängen von Neil Diamonds „Sweet Caroline“ die Zuschauer auf den bis auf den letzten Platz ausverkauften Rängen in Begeisterung.

Isabell Werth und „Viva Gold“ bei der Global Champions Tour Wien
Isabell Werth und „Viva Gold“ bei der Global Champions Tour Wien(Bild: HORSIC photography)
(Bild: HORSIC photography)

Auf Platz zwei und drei landeten zwei Landsleute von Werth, nämlich Moritz Treffinger mit „Cadeau Noir“ und Mannschafts-Weltmeisterin Katharina Hemmer (GER) mit „Special Gold PCH“. Katharina Haas wurde als beste Österreicherin siebte. 

24.000 Euro für Charity-Fohlen
Zuvor wechselten noch bei einer heuer erstmals veranstalteten Auktion 13 Fohlen die Besitzer, darunter auch „Kaiser Franz Joseph“. Das Shetland-Pony wurde zugunsten des Lichtblickhofs versteigert. Das Kinderhospiz, in dem die Pferde auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden, durfte sich über 24.000 Euro freuen, die der kleine Hengst einbrachte.

Der kleine Hengst „Kaiser Franz Joseph“ (li.) wurde zugunsten des Kinderhospizes Lichtblickhof ...
Der kleine Hengst „Kaiser Franz Joseph“ (li.) wurde zugunsten des Kinderhospizes Lichtblickhof versteigert.(Bild: © Christian Husar)

Auktionsspitze war ein Fohlen mit besonderer Fellfarbe, welches bereits im Vorfeld des Turniers für Aufsehen gesorgt hatte – wir berichteten. Der junge Hengst wurde für 75.000 Euro verkauft. Die niederösterreichische Springreiterin Magdalena Fischer wurde zudem das goldene Reitabzeichen verliehen. 

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Am Sonntag stehen die finale Springreitbewerbe, aber auch ein besonderer Event für die Jüngsten des Turniers auf dem Programm. Die Nachwuchstalente werden ihr Können in einem eigens aufgestellten Parcours zeigen. Den sportlichen Höhepunkt und Abschluss des Turnierwochenendes bildet der Longines Global Champions Tour of Vienna Grand Prix über 1,60 Meter mit Stechen.

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