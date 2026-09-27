„Vor dieser Kulisse zu gewinnen, ist ein Privileg“

„Viva Gold“ tanzte zu „Sweet Caroline“

Vor ausverkauften Rängen ging es am Samstag schließlich noch für die Dressurreiter zur Sache. Wie schon im Grand Prix setzte sich auch in der Musikkür Rekordreiterin Isabell Werth durch. Mit dem Hengst „Viva Gold“ versetzte sie zu den Klängen von Neil Diamonds „Sweet Caroline“ die Zuschauer auf den bis auf den letzten Platz ausverkauften Rängen in Begeisterung.