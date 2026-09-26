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Drogen-Razzia

Polizei-Großaufgebot stürmt Nachtlokal in Graz

Steiermark
26.09.2026 23:29
Das Lokal geriet im Zuge der Ermittlungen im Suchtgiftbereich ins Visier der Polizei ...
Das Lokal geriet im Zuge der Ermittlungen im Suchtgiftbereich ins Visier der Polizei (Archivbild).(Bild: BMI/Gerd Pachauer)
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Von krone.at

Ein Großaufgebot der Polizei unter der Leitung des Landeskriminalamts Steiermark ist am späten Samstagabend vor einem Nachtlokal am Grazer Jakominiplatz aufmarschiert.

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Grund der Razzia war ersten Informationen zufolge die „Vollstreckung mehrerer Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Graz im Zusammenhang mit Ermittlungen im Suchtgiftbereich“.

„Aus ermittlungs- und kriminaltaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu den genauen Hintergründen des Einsatzes oder den betroffenen Personen bekannt gegeben werden“, teilte die Polizei gegenüber der „Krone“ mit.

„Keine Gefahr für die Bevölkerung“
Gleichzeitig beruhigte man, dass für die Bevölkerung keine Gefahr herrsche. Sonst gab sich die Exekutive zugeknöpft. Weitere Informationen werden für Sonntag erwartet.

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