Leni & Heidi Klum sorgen im Frühling für Herzrasen

Wenn die Fans bei diesen Bildern mal kein Herzrasen bekommen! Denn Heidi und Leni Klum haben sich wieder mal ausgezogen und präsentieren die schönsten Dessous für den Frühling.
Heidi und Leni sind längst Lingerie-Spezialistinnen. Denn auch in der neuesten Kampagne des Wäscheherstellers Intimissimi wurde das Mama-Tochter-Duo wieder in den schönsten Stücken der Saison in Szene gesetzt.
Fruchtige Verführung
Sowohl die Kollektion als auch die Bilder stehen unter dem Motto „Cherry Blossom“. Warum, das verrät ein Blick auf die sexy BHs, Höschen und mehr, in die Heidi und Leni für die tolle Bilderstrecke geschlüpft sind.
Im Mittelpunkt steht nämlich das Motiv der Kirsche: Zarte Kirschblüten prägen die Kampagnenästhetik, während feine Cherry-Stickereien und Applikationen einige Lingerie- Styles der Special Edition veredeln. Die Farbwelt bewegt sich in einem harmonischen Spektrum aus Crème-, Pink- und Rosé-Tönen, die die Exklusivität der Designs unterstreichen.
Verspielt, kraftvoll und sexy
So präsentiert Leni Styles in „Icy Pink“ mit verspielten Kirsch-Details, während Heidi in kraftvollem Magenta inszeniert wird – ein spannungsvolles Zusammenspiel aus Sanftheit und Ausdrucksstärke.
Wie Intimissimi mitteilte, soll die Kollektion nicht nur romantische Leichtigkeit, sondern auch feminine Eleganz und selbstbewusste Stärke verleihen.
Power-Duo vor der Kamera
Und noch etwas fällt auf: In der aktuellen Kampagne, die in Los Angeles von Rankin fotografiert wurde, löst sich Intimissimi von der klassischen Mutter-Tochter-Inszenierung. Stattdessen werden Heidi und Leni als eigenständige, starke Persönlichkeiten gezeigt – zwei Frauen, die für moderne Weiblichkeit und Strahlkraft stehen.
Während Heidi mit ihrer langjährigen Erfahrung, unternehmerischen Vision und unverwechselbaren Präsenz für Selbstbestimmung und zeitlose Stärke steht, verkörpert Leni eine neue Generation von Models: authentisch, nahbar und geprägt von einer selbstbewussten, zeitgemäßen Haltung.
