Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süße Früchtchen

Leni & Heidi Klum sorgen im Frühling für Herzrasen

Star-Style
02.03.2026 05:00
Leni und Heidi Klum zeigen sich erneut gemeinsam in sexy Dessous für Intimissimi.
Leni und Heidi Klum zeigen sich erneut gemeinsam in sexy Dessous für Intimissimi.(Bild: Intimissimi)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn die Fans bei diesen Bildern mal kein Herzrasen bekommen! Denn Heidi und Leni Klum haben sich wieder mal ausgezogen und präsentieren die schönsten Dessous für den Frühling. 

0 Kommentare

Heidi und Leni sind längst Lingerie-Spezialistinnen. Denn auch in der neuesten Kampagne des Wäscheherstellers Intimissimi wurde das Mama-Tochter-Duo wieder in den schönsten Stücken der Saison in Szene gesetzt.

Fruchtige Verführung
Sowohl die Kollektion als auch die Bilder stehen unter dem Motto „Cherry Blossom“. Warum, das verrät ein Blick auf die sexy BHs, Höschen und mehr, in die Heidi und Leni für die tolle Bilderstrecke geschlüpft sind.

Das Power-Duo macht in den neuen, limitierten Stücken von Intimissimi wie immer eine gute Figur.
Das Power-Duo macht in den neuen, limitierten Stücken von Intimissimi wie immer eine gute Figur.(Bild: Intimissimi)

Im Mittelpunkt steht nämlich das Motiv der Kirsche: Zarte Kirschblüten prägen die Kampagnenästhetik, während feine Cherry-Stickereien und Applikationen einige Lingerie- Styles der Special Edition veredeln. Die Farbwelt bewegt sich in einem harmonischen Spektrum aus Crème-, Pink- und Rosé-Tönen, die die Exklusivität der Designs unterstreichen.

Verspielt, kraftvoll und sexy
So präsentiert Leni Styles in „Icy Pink“ mit verspielten Kirsch-Details, während Heidi in kraftvollem Magenta inszeniert wird – ein spannungsvolles Zusammenspiel aus Sanftheit und Ausdrucksstärke. 

Leni Klum trägt Dessous mit süßen Stickereien und in einem „Icy Pink“-Farbton.
Leni Klum trägt Dessous mit süßen Stickereien und in einem „Icy Pink“-Farbton.(Bild: Intimissimi)
Sexy Verspieltheit steht bei diesen Stücken im Vordergrund.
Sexy Verspieltheit steht bei diesen Stücken im Vordergrund.(Bild: Intimissimi)
Der Frühling war noch nie so verführerisch!
Der Frühling war noch nie so verführerisch!(Bild: Intimissimi)

Wie Intimissimi mitteilte, soll die Kollektion nicht nur romantische Leichtigkeit, sondern auch feminine Eleganz und selbstbewusste Stärke verleihen.

Heidi Klum strahlt in kräftigem Magenta gleichermaßen Sinnlichkeit und Stärke aus.
Heidi Klum strahlt in kräftigem Magenta gleichermaßen Sinnlichkeit und Stärke aus.(Bild: Intimissimi)
Die Modelle mit Kirschblüten-Spitze gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Die Modelle mit Kirschblüten-Spitze gibt es in verschiedenen Ausführungen.(Bild: Intimissimi)
In sexy Dessous fühlt sich Heidi Klum vor der Kamera immer wohl.
In sexy Dessous fühlt sich Heidi Klum vor der Kamera immer wohl.(Bild: Intimissimi)

Power-Duo vor der Kamera
Und noch etwas fällt auf: In der aktuellen Kampagne, die in Los Angeles von Rankin fotografiert wurde, löst sich Intimissimi von der klassischen Mutter-Tochter-Inszenierung. Stattdessen werden Heidi und Leni als eigenständige, starke Persönlichkeiten gezeigt – zwei Frauen, die für moderne Weiblichkeit und Strahlkraft stehen.

Lesen Sie auch:
Heidi Klum bekommt nach Auftritten wie diesem im Spätsommer in Venedig gehässige Kommentare im ...
Offene Worte
Heidi Klum: „Bin nur bisschen dicker als vorher“
19.02.2026
Beziehung trotzdem eng
Leni Klum: „Heidi war manchmal Helikopter-Mutter“
22.02.2026

Während Heidi mit ihrer langjährigen Erfahrung, unternehmerischen Vision und unverwechselbaren Präsenz für Selbstbestimmung und zeitlose Stärke steht, verkörpert Leni eine neue Generation von Models: authentisch, nahbar und geprägt von einer selbstbewussten, zeitgemäßen Haltung.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
02.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.583 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
386.391 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
117.250 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3830 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
820 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Star-Style
Süße Früchtchen
Leni & Heidi Klum sorgen im Frühling für Herzrasen
Umjubelter Auftritt
Madonna heizt im sexy Bustierkleid Mailand ein
Vorne wow, hinten hui!
Kate Moss lässt am Gucci-Catwalk G-String blitzen
Mamma mia!
Irina Shayk heizt Fans im hotten Braless-Look ein
Erobert Modewelt
Zuckerberg mit Ehefrau bei Prada-Schau in Mailand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf