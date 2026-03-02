Leni & Heidi Klum sorgen im Frühling für Herzrasen

Power-Duo vor der Kamera

Und noch etwas fällt auf: In der aktuellen Kampagne, die in Los Angeles von Rankin fotografiert wurde, löst sich Intimissimi von der klassischen Mutter-Tochter-Inszenierung. Stattdessen werden Heidi und Leni als eigenständige, starke Persönlichkeiten gezeigt – zwei Frauen, die für moderne Weiblichkeit und Strahlkraft stehen.