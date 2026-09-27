Jude York: „Bin unsicher, ob ich gut genug bin“

Leiden am Hochstaplersyndrom

York bezeichnet sich selbst als „People Pleaser“, dem es schwerfällt, seinen Kopf durchzusetzen, wenn die Erwartungen von außen anders sind. „Wenn ich spüre, dass ein Lied bei den Leuten vielleicht nicht so gut ankommt, hinterfrage ich sofort alles. Das ist aber auch ein Teil des Geschäfts, weil es so schnelllebig und voller Druck ist, dass man sich nicht viele Nieten leisten kann, wenn man dabeibleiben will. Ich habe über die Jahre aber gelernt, damit umzugehen. Nicht jeder im Publikum kann jede Textzeile auswendig oder kennt all meine Songs. Das ist okay. So wie es okay ist, dass man es nicht allen recht machen kann und viele Menschen meine Songs verachten. Das ist nicht mein persönliches Problem und ich lasse es auch nicht zu meinem werden. Aber ich habe die typischen Sorgen, die jemand mit einem Hochstaplersyndrom hat: Ich bin mir nie ganz sicher, ob es gut genug ist, was ich mache. Ob es reicht, was ich den Leuten anbiete.“