Filmreife Rückkehr des „Weltmeister-Sprosses“

Luis Hartwig kickt wieder für den SKN St. Pölten. Sein Vater Knut wurde auf der großer Leinwand zum Helden. Beim Junior weckt das Duell mit den Young Violets Erinnerungen. Bei seiner Rückkehr wurde er vorübergehend von „Messi“ beherbergt.
Einen Neuner hat sich St. Pöltens Coach Cem Sekerlioglu gewünscht, einen Neuner hat er bekommen. Und dann nicht irgendeinen, sondern den Sohn eines Weltmeisters ...
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