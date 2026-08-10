Verdächtiger soll im Drogenrausch getötet haben

Männer lernten sich auf Snapchat kennen

Laut Wagner stehe der Mordverdächtige immer noch „neben sich“. Sie bestätigte außerdem, dass er das Opfer auf Snapchat kennengelernt habe. Die beiden Männer hatten sich in der Nacht auf Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Langenzersdorf getroffen. Bei dem Treffen soll der 18-jährige Kampfsportler auf den 29-Jährigen losgegangen sein und ihn so stark verletzt haben, dass dieser noch am Tatort verstarb.