Verdächtiger soll im Drogenrausch getötet haben

Wenige Tage nach der Bluttat in Langenzersdorf wurden nun neue Details dazu bekannt. Anwältin Astrid Wagner übernimmt den Fall und sprach über die grausame Tat. Der 18-Jährige stand möglicherweise unter Drogeneinfluss. Er stehe nach der Tat immer noch „neben sich“.
Der Mord an einem jungen Mann erschütterte zuletzt die Anrainer in Langenzersdorf. Dabei soll ein 18-jähriger Kampfsportler einen Internet-Star (29) mit bloßen Händen erschlagen haben. Der Mordverdächtige hatte das Opfer offenbar in eine tödliche Falle gelockt.
Tat war wohl Hassverbrechen
Bei der Tat handelte es sich wohl um ein Hassverbrechen. Der mutmaßliche 18-Jährige Täter sitzt seit Samstag in U-Haft. Ob er Mitglied der „Pedo-Hunter“-Szene ist, sollen Ermittlungen zeigen – Diese verstehen sich als „Rächer“ und machen Jagd auf mutmaßliche Kinderschänder, teils aber auch auf Mitglieder der LGBTQIA+-Community.
Tatverdächtiger stand womöglich unter Drogeneinfluss
Nun steht fest: Die bekannte Anwältin Astrid Wagner übernimmt den Fall. Sie besuchte den jungen Mann bereits in der Justizanstalt in Korneuburg. Ihren Aussagen zufolge war der 18-Jährige bei der Tat möglicherweise nicht zurechnungsfähig. Er könnte unter Drogen gestanden haben, vermutet wird Ecstasy. Toxikologische Untersuchungen sollen genauere Informationen liefern.
Männer lernten sich auf Snapchat kennen
Laut Wagner stehe der Mordverdächtige immer noch „neben sich“. Sie bestätigte außerdem, dass er das Opfer auf Snapchat kennengelernt habe. Die beiden Männer hatten sich in der Nacht auf Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Langenzersdorf getroffen. Bei dem Treffen soll der 18-jährige Kampfsportler auf den 29-Jährigen losgegangen sein und ihn so stark verletzt haben, dass dieser noch am Tatort verstarb.
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