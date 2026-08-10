Ungarisches AKW Paks fährt Leistung wieder hoch

Rumänien verschaffte sich nun bei dem noch laufenden Reaktor eine Atempause, indem es die Strömung in einem Donau-Abschnitt umleitete. Dafür wurden Felsbrocken gesprengt, das Flussbett ausgebaggert und vier mit Steinen gefüllte Lastkähne versenkt, um einen Deich zu errichten. Dadurch sei der Wasserstand rund um den Reaktor um vier Zentimeter gestiegen. Auf Basis aktueller Prognosen reiche dies aus, um den Betrieb für mindestens neun Tage aufrechtzuerhalten. Normalerweise decken die beiden rumänischen Reaktoren 20 Prozent der Stromerzeugung des Landes ab.