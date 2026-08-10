„Leiche“ in Koffer löste einen Großeinsatz aus

Wurde Puppe „misshandelt“?

„Der Gegenstand wies außerdem Spuren auf, die Prellungen und Schürfwunden ähnelten.“ Wer den Koffer an der Landstraße abgestellt hat und warum, ist derzeit unklar. Die Polizei teilte lediglich mit, die Untersuchungen zu dem vermeintlichen Mordfall seien abgeschlossen.