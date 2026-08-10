Video: Altach beweist Heimstärke und siegt mit 3:1

Der SCR Altach spielt seine Heimstärke in der Fußball-Bundesliga auch in der neuen Saison aus. Die Altacher besiegten die WSG Tirol zum Auftakt der 2. Runde am Freitagabend nach frühem Rückstand zu Hause mit 3:1. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria - die Highlights (oben im Video).