Nächster europäischer Fluss droht auszutrocknen

Rhein droht „auseinanderzufallen“

Der Rhein ist derzeit nicht der einzige Fluss, der auszutrocknen droht. Der Po und die Donau sind auch betroffen von diesem Thema. Doch besonders ungewöhnlich sind die möglichen Folgen der niedrigen Wasserstände. Der Rhein könnte in zwei befahrbare Bereiche geteilt werden. Im Norden könnten Schiffe weiterhin zwischen den großen Nordseehäfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen und der Region Köln unterwegs sein. Dafür stehen neben dem Rhein auch Teile des westdeutschen Kanalnetzes zur Verfügung.

Weiter südlich gibt es ebenfalls noch Schiffsverkehr. Dort spielen unter anderem Neckar, Mosel und Main eine wichtige Rolle. Auch der Main-Donau-Kanal bleibt als Verbindung für den Güterverkehr Richtung Südosteuropa und Schwarzes Meer von Bedeutung.