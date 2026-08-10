Ärgerlicher Vorfall
Kind will sich nicht anschnallen: Flug gestrichen
Ein lästiger Zwischenfall hat bei Passagieren der Porter Airlines in Kanada für viel Frust gesorgt: Weil sich ein Kleinkind weigerte, sich im Flugzeug anzuschnallen, musste das Flugzeug zum Terminal zurück. Der Flug fiel schließlich aus.
Der Vorfall hatte sich bereits vergangene Woche am Flughafen Victoria ereignet: Auf Flug PD444 ließ sich weder von dem anwesenden Elternteil noch vom Kabinenpersonal davon überzeugen, sich hinzusetzen und sich anzuschnallen. Dem Piloten blieb daher nichts anderes übrig, als den Start abzubrechen.
Das Flugzeug rollte schließlich an den Terminal zurück. Bis das Kind und das Elternteil die Maschine verlassen hatten und ihr Gepäck ausgeladen war, war die Start- und Landebahn jedoch nicht mehr frei. Schließlich mussten auch alle anderen Passagiere das Flugzeug verlassen – der komplette Flug wurde gestrichen.
„Wir entschuldigen uns für die Auswirkungen auf andere Passagiere, die am folgenden Tag mit einem Flug abreisen konnten“, erklärte ein Sprecher der Airline. Die anderen Fluggäste waren teilweise von der langen Wartezeit und von den dürftigen Informationen verärgert.
„Kind versteckte sich unter Sitzen“
Ein Passagier berichtete, das Kleinkind sei jedoch nicht ungezogen gewesen, sondern eher verängstigt. „Es versteckte sich einfach immer wieder unter den Sitzen. Wenn es gezwungen wurde, sich anzuschnallen, rutschte es einfach darunter durch“, so der Augenzeuge gegenüber CBC.
Eine weitere Passagierin erklärte, der Vorgang habe viel mehr Zeit verschlungen, als nötig. „Es hat ewig gedauert“, wurde dem Sender erklärt. „Das Kind ist schließlich um 23:30 Uhr aus dem Flugzeug gestiegen, wir waren also zu diesem Zeitpunkt schon fast eine Stunde im Flugzeug.“ Ob die Fluggäste eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten bekommen, wurde nicht bekannt gegeben.
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