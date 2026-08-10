Kind will sich nicht anschnallen: Flug gestrichen

Eine weitere Passagierin erklärte, der Vorgang habe viel mehr Zeit verschlungen, als nötig. „Es hat ewig gedauert“, wurde dem Sender erklärt. „Das Kind ist schließlich um 23:30 Uhr aus dem Flugzeug gestiegen, wir waren also zu diesem Zeitpunkt schon fast eine Stunde im Flugzeug.“ Ob die Fluggäste eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten bekommen, wurde nicht bekannt gegeben.