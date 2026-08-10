Nach Karriereende: Kainz hat jetzt ein neues Ziel!

Über 200 Spiele für Köln

Kainz war im Jänner 2019 von Werder Bremen zum 1. FC Köln gewechselt und blieb den Kölnern bis zu seinem Karriereende im Sommer 2026 treu. In Köln erlebte Kainz mehrere Auf- und Abstiege, trug zeitweise die Kapitänsbinde und absolvierte mehr als 200 Pflichtspiele. Bereits im März hatte er angekündigt, seine Karriere nach der Saison 2025/26 zu beenden.