Nach Karriereende: Kainz hat jetzt ein neues Ziel!

Nach mehr als sieben Jahren beim 1. FC Köln ist die Profikarriere von Florian Kainz vorbei – der sportliche Ehrgeiz aber längst nicht. Der 33-jährige Steirer hat bereits seine nächste Herausforderung gefunden: Am 11. Oktober will er beim Halbmarathon in seiner Heimat Graz an den Start gehen.
„Transfer? Neuer Job? Comeback?“, ließ Kainz seine Follower auf Instagram zunächst rätseln. Die Antwort lieferte der frühere ÖFB-Teamspieler gleich selbst: „Nichts davon.“
Stattdessen wartet eine völlig neue sportliche Aufgabe. Kainz bezeichnet den Halbmarathon als seine „erste sportliche Herausforderung nach meiner Karriere als Profifußballer“. Und der ehemalige Mittelfeldspieler hat sich gleich einiges vorgenommen. „Zielzeit: 1:35“, kündigte er an.
Über 200 Spiele für Köln
Kainz war im Jänner 2019 von Werder Bremen zum 1. FC Köln gewechselt und blieb den Kölnern bis zu seinem Karriereende im Sommer 2026 treu. In Köln erlebte Kainz mehrere Auf- und Abstiege, trug zeitweise die Kapitänsbinde und absolvierte mehr als 200 Pflichtspiele. Bereits im März hatte er angekündigt, seine Karriere nach der Saison 2025/26 zu beenden.
„Vom Training bis zum Renntag“
Nun werden also die Fußballschuhe gegen Laufschuhe getauscht. Seine Follower will Kainz auf dem Weg zum Halbmarathon „vom Training bis zum Renntag“ mitnehmen.
Und auch abseits des Sports scheint sich beim 33-Jährigen einiges zu tun. Kainz kündigte bereits weitere Neuigkeiten an – Details dazu verriet er allerdings noch nicht.
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