Westenthaler will ORF-Direktorenwahl verschieben

Auftakt des Weißmann-Prozesses fällt auf selben Tag

Für zusätzliche Brisanz sorgt ein zeitgleich stattfindendes Gerichtsverfahren rund um den Abgang von Ex-Generaldirektor Roland Weißmann. Westenthaler sprach von einer „Bestellungsfarce“. Neben den Bestellungen der Direktoren stehen auch einige Compliance-Berichte auf der morgigen Tagesordnung, da will Westenthaler unter anderem offene Fragen zu Bauaufträgen rund um den ORF-Manager und Top-Verdiener Pius Strobl thematisieren.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker beschäftigte sich unterdessen mit den ORF-Abschaltplänen: Während der ORF 13 Führungspositionen besetze, würden im ländlichen Raum Sendeanlagen stillgelegt. Laut FPÖ sollen bis November 70 TV- und Radioanlagen in acht Bundesländern abgeschaltet werden. Rund 64.000 Menschen lebten in den betroffenen Gebieten. „Da wurde der ORF knallhart erwischt, wie er still und heimlich Sender abschalten aber weiter kassieren wollte!“