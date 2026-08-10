Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ist so nicht möglich“

Westenthaler will ORF-Direktorenwahl verschieben

Innenpolitik
10.08.2026 11:35
Peter Westenthaler ist von der FPÖ in den Stiftungsrat des ORF entsandt worden – seither übte er ...
Peter Westenthaler ist von der FPÖ in den Stiftungsrat des ORF entsandt worden – seither übte er viel Kritik.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Vor der entscheidenden Sitzung des ORF-Stiftungsrats fährt Peter Westenthaler schwere Geschütze auf. Der FPÖ-Vertreter will die geplante Bestellung von 13 Führungskräften verschieben lassen. Gleichzeitig kritisieren die Freiheitlichen die Abschaltung von Sendeanlagen im ländlichen Raum.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im ORF-Stiftungsrat stehen am Dienstag wichtige Personalentscheidungen an. Insgesamt sollen 13 Direktorenposten neu vergeben werden – doch zumindest ein Mitglied will dabei nicht mitspielen. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler kündigte an, eine Verschiebung der Wahl zu beantragen.

„Der Stiftungsrat kann aufgrund der fehlenden Informationen keine Entscheidung treffen“, erklärte Westenthaler am Montag. Das Verfahren sei intransparent, nicht nachvollziehbar und aus seiner Sicht nicht mit den Anforderungen des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes vereinbar. Wegen fehlender Unterlagen hält Westenthaler eine Entscheidung über die neuen Direktoren derzeit nicht für möglich. 

Der künftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig muss morgen den Stiftungsrat von seinen ...
Der künftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig muss morgen den Stiftungsrat von seinen ausgewählten Direktoren überzeugen – eine Überraschungskandidatin war Julia Ortner, die die Finanzen übernehmen soll.(Bild: Krone-Collage/APA/ROLAND SCHLAGER, Milenko Badzic)

Westenthaler ortet erneut Freunderlwirtschaft
Nach Angaben Westenthalers gab es rund 140 Bewerbungen. Dem Stiftungsrat seien jedoch nur die Unterlagen jener vier Kandidaten übermittelt worden, die für die obersten Direktorenposten vorgesehen seien. Ein Vergleich mit anderen Bewerbern sei damit nicht möglich.

Auch die von den Kandidaten vorgelegten Konzepte sowie die Bewertung durch externe Personalberater würden dem Gremium fehlen. Unklar sei zudem, nach welchen Kriterien Bewerber zu Hearings eingeladen oder davon ausgeschlossen worden seien. „Was im Dunkeln bleibt, wirft oft die längsten Schatten“, sagte Westenthaler. Er stellte offen die Frage, ob bei der Vorauswahl „Freunderlwirtschaft“ im Spiel gewesen sei.

„Totale Machtübernahme der ÖVP“
Politisch ortet der FPÖ-Vertreter eine klare Verschiebung zugunsten der ÖVP. Vier Direktoren stünden künftig in deren direktem Einflussbereich, während die SPÖ bei den aktuellen Bestellungen leer ausgehe. Westenthaler sprach von einer „totalen ÖVP-Machtübernahme“.

Christian Hafenecker fordert einmal mehr eine ORF-Reform.
Christian Hafenecker fordert einmal mehr eine ORF-Reform.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Dass die Sozialdemokraten dauerhaft ohne Einfluss bleiben, glaubt er allerdings nicht. Spätestens bei der Bestellung der Chefredakteure im kommenden Jahr würden nach seiner Einschätzung „SPÖ-nahe Kandidaten wie Schwammerl aus dem Boden sprießen“. Westenthaler kritisierte außerdem, dass in wirtschaftlich angespannten Zeiten 13 Spitzenpositionen vergeben würden. Er verlangt Klarheit darüber, nach welchen Kriterien die Verträge gestaltet werden, und fordert eine Halbierung der Direktorengehälter.

Auftakt des Weißmann-Prozesses fällt auf selben Tag
Für zusätzliche Brisanz sorgt ein zeitgleich stattfindendes Gerichtsverfahren rund um den Abgang von Ex-Generaldirektor Roland Weißmann. Westenthaler sprach von einer „Bestellungsfarce“. Neben den Bestellungen der Direktoren stehen auch einige Compliance-Berichte auf der morgigen Tagesordnung, da will Westenthaler unter anderem offene Fragen zu Bauaufträgen rund um den ORF-Manager und Top-Verdiener Pius Strobl thematisieren.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker beschäftigte sich unterdessen mit den ORF-Abschaltplänen: Während der ORF 13 Führungspositionen besetze, würden im ländlichen Raum Sendeanlagen stillgelegt. Laut FPÖ sollen bis November 70 TV- und Radioanlagen in acht Bundesländern abgeschaltet werden. Rund 64.000 Menschen lebten in den betroffenen Gebieten. „Da wurde der ORF knallhart erwischt, wie er still und heimlich Sender abschalten aber weiter kassieren wollte!“

Lesen Sie auch:
Heinz Lederer (li.) ist ins Visier der Behörden geraten, Clemens Pig (Mitte) hat einen ...
Showdown im ORF
Weißmann-Prozess startet am Tag der Direktorenwahl
08.08.2026
Handschrift von Pig
Tirolerinnen für diverse Top-Jobs im ORF bestellt
08.08.2026
Auch bei Ihnen?
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
08.08.2026

„Stiftungsrat ist nicht handlungsfähig“
Laut Hafenecker müsse der ORF schnellstmöglich reformiert werden: „Da folgt ja ein Skandal auf den nächsten“, echauffiert er sich und nennt beispielhaft, dass der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer morgen das „Posten-Karussell dreht“ und gleichzeitig selbst in der Kritik stehe: „Lederer soll sowas wie ein politischer Nötiger sein, wenn man den Medienberichten glaubt. Die Unschuldsvermutung gilt natürlich. Seine Vorgehensweise wurde mehrfach als ,mafiös‘ betitelt“, ruft er in Erinnerung. Das höchste Gremium im ORF sei jedenfalls nicht handlungsfähig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.08.2026 11:35
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Peter Westenthaler
FPÖÖVPORF
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
140.496 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
116.820 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
105.476 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1040 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
1008 mal kommentiert
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Mehr Innenpolitik
Stocker bei Erdoğan
Türkei soll bei geplanten Abschiebungen helfen
500 Teilnehmerinnen
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
Nach Rekordschäden
Kein „Koste es, was es wolle“ bei Dürre-Hilfen
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
EU-Kommissar Brunner: „Verstehe Ärger der Tiroler“
„Ist so nicht möglich“
Westenthaler will ORF-Direktorenwahl verschieben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf