Kennzeichen abmontiert
Polizei zieht Polisei-Auto aus dem Verkehr
Kurioser Polizeiseinsatz in der Stadt Kaldenkirchen in Nordrhein-Westfalen: Echte Beamte stoppten vorige Woche einen alten, grün-weiß lackierten BMW mit der Aufschrift „POLISEI“ zogen das Fahrzeug aus dem Verkehr.
Einer Streife fiel am Abend des 4. August in Kaldenkirchen-Hülst nähe der Grenze zu den Niederlanden das entgegenkommende Fahrzeug auf. Die Beamten wendeten und überprüften das auffällig beschriftete Gefährt. Dabei stellten sie fest, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert ist.
Google als Ausrede
Die Lenkerin (27) und ihr 21-jähriger Bruder, der Halter des Polisei-Fahrzeuges – er fuhr in einem separaten Fahrzeug hinterher – gaben an, dass es „laut Google legal ist, ein unversichertes Fahrzeug von der Werkstatt nach Hause zu fahren“ ...
Die Beamten leiteten schließlich ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz in die Wege.
Außerdem wurden die Kennzeichen abmontiert und sichergestellt. Die Geschwister durften ihre Fahrt mit dem Begleitfahrzeug fortsetzen.
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