Polizei zieht Polisei-Auto aus dem Verkehr

Einer Streife fiel am Abend des 4. August in Kaldenkirchen-Hülst nähe der Grenze zu den Niederlanden das entgegenkommende Fahrzeug auf. Die Beamten wendeten und überprüften das auffällig beschriftete Gefährt. Dabei stellten sie fest, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert ist.