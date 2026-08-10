Video: Sturm gewinnt dank Doppelpack von Weiper

Sturm Graz hat im zweiten Saisonanlauf den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga geholt. Der Vizemeister gewann am Samstag das Steiermark-Duell beim TSV Hartberg in der Profertil Arena 2:0 (0:0). Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria - die Highlights (oben im Video).