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Video: Chancenwucher! Salzburg spielt nur Remis

Bundesliga Österreich
10.08.2026 12:00
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Red Bull Salzburg hat im vierten Pflichtspiel unter Trainer Danny Röhl erstmals nicht gewinnen können. Der ehemalige Serienmeister musste sich am Sonntag in der 2. Runde der Fußball-Bundesliga beim WAC trotz eines Chancenplus mit einem 1:1 begnügen. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria - die Highlights (oben im Video).

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