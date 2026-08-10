Video: Chancenwucher! Salzburg spielt nur Remis

Red Bull Salzburg hat im vierten Pflichtspiel unter Trainer Danny Röhl erstmals nicht gewinnen können. Der ehemalige Serienmeister musste sich am Sonntag in der 2. Runde der Fußball-Bundesliga beim WAC trotz eines Chancenplus mit einem 1:1 begnügen. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria - die Highlights (oben im Video).