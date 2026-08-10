Tierischer Einsatz für Feuerwehr: Kühe büxten aus

Die Feuerwehr Seekirchen in Salzburg musste in der Nacht auf Montag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Eine Kuhherde riss von ihren Weiden aus und spazierte über die L238. Verletzt wurde niemand, das Einfangen der Tiere geriet zum Geduldsspiel.
Denn: Beim Eintreffen der Feuerwehr waren alle Kühe bereits von der Straße geflüchtet. Die Floriani suchten darauf das nähere Gebiet und die angrenzenden Wiesen ab.
Die Polizei konnte derweil den Besitzer der Rinder ausfindig machen. Zusammen konnte man die knapp 20 Kühe unversehrt wieder einfangen. Die Freiwillige Feuerwehr samt Löschzug Wirthenstätten war knapp eine Stunde lang im Einsatz.
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